Quatre PME sur 10 estiment que l'absence de gouvernement affecte leur plan de recrutement

Six mois après les élections, quatre PME sur 10 ressentent les effets du climat politique actuel sur leurs plans d'emploi, contre seulement un cinquième en juin dernier, selon le dernier baromètre de SD Worx publié samedi. Les intentions de recrutement restent cependant stables pour l'instant, relève le prestataire de services de ressources humaines. Environ un tiers des PME souhaite engager au cours du premier trimestre 2020.

L'absence de croissance en la matière "s'explique peut-être par l'impasse politique actuelle", analyse donc SD Worx. Le nombre de petites et moyennes entreprises, soit de moins de 100 travailleurs, qui estiment que la situation a un impact sur leur plan de recrutements a en effet doublé en six mois. "En septembre, nous avons déjà constaté une première augmentation du nombre de PME ressentant les effets sur leurs plans d'emploi. Aujourd'hui, la tendance se poursuit: on est passé de deux PME sur 10 à quatre sur 10", note Vassilios Skarlidis, directeur régional PME chez SD Worx. "On ignore encore s'il y aura une prolongation ou une extension de la 'réduction groupe-cible pour le premier travailleur' renforcée dans le cadre du 'tax shift'", explique-t-il. Le baromètre se base sur une enquête menée en décembre auprès de 626 dirigeants d'entreprise et responsables du personnel.