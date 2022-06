Que sera l'économie wallonne de demain? La réponse d'Elio Di Rupo

Elio Di Rupo, était l'invité de 7h50 de Fabrice Grosfilley. Le ministre-président de la Région wallonne a parlé d'économie circulaire. L'économie wallonne de demain, ce sont les PME (petite ou moyenne entreprise) qui s'accroissent, estime-t-il. "Mais c'est aussi être, comme nous le sommes pour le moment, champion dans l'économie circulaire."



Elio Di Rupo a assisté au salon international des techniques et technologies de l'environnement à Munich. Il explique que "nous avions une grosse vingtaine d'entreprises, 50 responsables - hommes et femmes - d'entreprises, et nous étions très crédibles, car nous avons comme perspective zéro déchet et tout recyclé. Là, la Wallonie se démarque. Il y a des possibilités d'emploi qui sont exceptionnelles".

Comme une entreprise canadienne qui recycle du plastique et qui va ouvrir dans quelques jours à Châtelet. "Il faut démultiplier le nombre d'entreprises. C'est ce que nous essayons de faire au sein du gouvernement et je pense qu'avec la dynamique 'patrons - syndicats', avec le milieu environnemental et le gouvernement nous y arriverons."