Rachat de Suez: Veolia optimiste, Suez prédit une "situation ingérable"

Le groupe Veolia annonce qu'il remettra à Engie "au plus tard le 30 septembre" son offre améliorée pour le rachat des parts de SuezKENZO TRIBOUILLARD, ERIC PIERMONT

Veolia a affiché lundi son optimisme à convaincre Engie d'accepter son offre d'achat de Suez pour créer un géant de l'eau et des déchets, mais le patron de Suez a prédit dans la soirée une "situation ingérable" si l'opération se concrétise.

"C'est un magnifique projet, celui de créer un grand champion mondial capable d'apporter les solutions pour réussir la transformation écologique. Et oui, je pense, je suis sûr, que c'est bien parti et que nous le ferons", a déclaré lundi matin sur France 2 le PDG de Veolia Antoine Frérot.

Il a indiqué qu'il remettrait une offre révisée à Engie "avant le 30 septembre", la date qu'il lui a fixée pour répondre. "Je vais encore l'améliorer", a-t-il ajouté.

Le leader des services à l'environnement avait indiqué vendredi qu'il allait relever son prix, après avoir proposé fin août 2,9 milliards d'euros en cash (15,50 euros par action) à Engie pour une participation de 29,9% dans le rival historique Suez.

L'Etat, actionnaire principal d'Engie, "ne se fera pas dicter son calendrier", a cependant répété lundi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire: "nous prendrons tout le temps nécessaire pour que cette opération se déroule dans les meilleures conditions, sans brutalité et dans l'intérêt des deux parties prenantes".

"Nous avons avec le Premier ministre fixé des conditions pour cette opération. La première, ce sont des garanties formelles sur l'emploi. En deuxième, l'empreinte industrielle, et en troisième lieu, que cette opération soit majoritairement à capitaux français", a-t-il déclaré, ajoutant que "nous ne pouvons pas avoir de guerre entre deux champions industriels en pleine crise économique".

- "Situation ingérable" -

La direction de Suez reste en tous cas fermement opposée à l'opération. Dans le Figaro lundi soir, son directeur général, Bertrand Camus, a promis le chaos si Veolia obtient gain de cause cette semaine. "Si Engie vend ses actions à Veolia, nous entrerons, tous, dans une période agitée", a-t-il prédit.

"Pendant 12 à 18 mois, nos deux entreprises seraient placées dans une situation ingérable: Veolia serait notre actionnaire, mais sans droits de vote, ni représentation. Suez serait l'objet d'une intention d'offre publique dont le prix et même le lancement seraient incertains. Aucun de nos deux groupes ne serait en mesure de convaincre un client de signer le moindre contrat dans ces circonstances", a averti le dirigeant de Suez.

Les directions de Suez et de Veolia sont engagées dans un bras de fer autour de ce projet de fusion, Suez dénonçant des risques pour la saine concurrence, l'innovation et l'emploi.

Selon le groupe, 10.000 postes seraient menacés, dont environ la moitié en France, sur un total de 90.000. Mardi, l'intersyndicale de Suez appelle d'ailleurs à un rassemblement à la Tour Engie à la Défense, le jour où le tribunal de Paris doit se pencher sur une demande en référé du CSE de Suez de suspendre le projet de rachat par Veolia.

"J'ai entendu les préoccupations de Bruno Le Maire", a assuré pourtant de son côté M. Frérot, expliquant s'engager par écrit au maintien de "tous les emplois" au sein de la future entité fusionnée comme au sein des activités de Suez que Veolia devra céder pour respecter la législation de la concurrence. Il a souligné qu'il en choisirait les acquéreurs en fonction des garanties apportées sur l'emploi.

Engie, qui vend ses actions dans Suez pour se recentrer sur le secteur de l'énergie, devait réunir vendredi ses administrateurs, mais le conseil a été reporté et un nouveau conclave est prévu mercredi.

Le projet de Veolia, qui inclut la cession des activités Eau France de Suez, a cependant une épine dans le pied depuis que Suez a placé mercredi dernier cette branche sous le chapeau d'une fondation destinée à la rendre incessible.

"Ceci n'entrave pas mon projet car nous avons trouvé les moyens de contourner cet obstacle", a affirmé M. Frérot, sans plus de détails.

Engie, qui veut vendre, attend toujours une contre-offre de Suez, qui ne s'est dans l'immédiat pas matérialisée.

Suez explique avoir besoin de plusieurs semaines pour monter ce plan avec des investisseurs alternatifs. Sa direction a envoyé une lettre en ce sens à Engie jeudi.

Mais Veolia n'est pas disposé à rallonger son délai. "On ne peut laisser 250.000 salariés (de Suez et Veolia) trop longtemps dans l'incertitude, et laisser s'abîmer la crédibilité de la place financière de Paris", a justifié son patron.

cho-boc-jmi-pn/cda/ach