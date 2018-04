Rappel de bouteilles vertes Stella Artois qui pourraient contenir des particules de verre

(Belga) AB Inbev a rappelé lundi des bouteilles vertes de 33 centilitres non consignées Stella Artois qui pourraient contenir des particules de verre. Le rappel concerne une dizaine de pays, dont la Belgique. Le brasseur n'a pas précisé la quantité de produits incriminés mais il s'agirait d'"un nombre limité". "Ce rappel concerne moins de 0,08% des bouteilles Stella Artois vendues annuellement en Belgique", a-t-il ajouté.

Le rappel intervient après l'observation de "défauts dans le verre d'emballage des bouteilles 33cl qui pourraient causer le détachement d'éclats de verre minuscules qui pourraient tomber dans la bière". En Belgique, ces bouteilles sont vendues chez Delhaize et dans "un nombre limité de pubs et restaurants". Les bouteilles brunes de Stella Artois, principalement commercialisées en Belgique, ne sont pas concernées. Le rappel touche également l'Espagne et les Pays-Bas et des mesures de précaution seront prises dans quelques autres pays: Malte, Chypre, Grèce, Portugal, Ile de la Réunion et Pologne. Les consommateurs détenant ces bouteilles doivent vérifier la date limite d'utilisation optimale (20 ou 21 mai 2018), le code d'emballage (49) ainsi que les horodatages sur l'étiquette au dos du produit. (Belga)