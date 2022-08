Rappel de produits Häagen-Dazs en raison de traces de produits phytopharmaceutiques

(Belga) General Mills a procédé jeudi au rappel de dix produits de la marque de glace Häagen-Dazs en raison de traces de produits phytopharmaceutiques.

Les produits concernés sont Belgian Chocolate (8X460 ml), Vanilla Pecan Prem (8X460 ml), Macadamia Nut Brittle Prem (8X460 ml), Cookies&Cream (8X460 ml), Pralines&Cream (8X460 ml), Macadamia Nut Brittel (24X95 ml), Duo Belgian Choc&Vanilla (8X420 ml), Duo Vanilla Brown & Rasp (8X420 ml), Duo Vanilla Hazelnut & Car (8X420 ml) et Macadamia Nut Brittel ((12X4)X80 ml). Ceux-ci ont notamment été commercialisés en Belgique et au Luxembourg par Carrefour, Resuma, Colruyt, Delfood, Delhaize, Delitraiteur, Makro, Match et Cora, entre le 17 mai et le 3 août sous différents types d'emballage (pots, "minicups" et boîtes en carton). Le fabricant, General Mills, a trouvé lors d'un test des traces démontrant une utilisation d'oxyde d'éthylène, un pesticide cancérogène interdit en Europe. Selon l'entreprise, un fournisseur de vanille serait à l'origine du problème. Il est donc recommandé de ne pas consommer le produit et de le ramener en magasin, où il sera remboursé. (Belga)