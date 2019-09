Rappel de produits laitiers bio de la ferme Durr après des cas de listériose

Sept personnes ont été infectées par une même souche de Listeria, identifiée dans des produits laitiers bio fabriqués par la Ferme Durr (Bas-Rhin) qui procède au rappel et au retrait de tous ses produits, ont annoncé samedi les autorités sanitaires.

"La Ferme Durr, en lien avec les autorités sanitaires, procède donc ce jour au retrait de la vente et à un rappel de tous ses produits laitiers bio de la marque Durr (yaourts nature et aux fruits, crèmes, fromages blancs et fromages) quelle que soit la DLC/DDM, à l'exception des flans", selon le communiqué de la Direction générale de la santé et du ministère de l'Agriculture.

La DLC est la "date limite de consommation" et la DDM la "date de durabilité minimale", qui a remplacé la "date limite d’utilisation optimale" (DLUO) depuis 2014, selon le site de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

"Toute la production de cet établissement est à l'arrêt jusqu'à nouvel ordre", précise le communiqué.

Ces produits sont commercialisés en vente directe à la Ferme Durr, sur les marchés et en magasins dans toute la France.

Outre les sept cas confirmés, une huitième personne pourrait aussi avoir été infectée par cette même souche de la bactérie Listeria.

Les personnes qui détiendraient les produits laitiers concernés ne doivent pas les consommer et sont invitées à les rapporter.

La listériose est une maladie qui peut être grave et dont le délai d'incubation peut aller jusqu'à huit semaines, rappellent les autorités sanitaires.