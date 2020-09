Rappel du "pain de viande aux poireaux" de la marque Delhaize car on y a trouvé... du blé

La chaîne de supermarchés Delhaize demande mardi à ses clients de ne pas consommer et de ramener en magasin le produit "Pain de viande aux poireaux" en raison de la présence de l'allergène blé.

La décision a été prise en concertation avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. Lors d'un contrôle qualité, il a été constaté que l'allergène blé (gluten) était accidentellement présent dans un produit normalement sans gluten. Le produit porte le code EAN 2205713000000 et affiche les dates de consommation maximale des 6, 12 et 15 octobre 2020 (respectivement les lots 902679, 905217 et 907970). L'aliment a été commercialisé entre les 17 et 28 septembre derniers.

Les clients qui ont acheté ce produit et sont allergiques au blé sont priés de ne pas le consommer. Ils peuvent rapporter le produit en magasin, où ils seront remboursés. Les consommateurs qui ne sont pas allergiques ou intolérants au blé (gluten) peuvent consommer ce produit sans risque, précise encore Delhaize.