Rapport annuel de la BNB - La CSC souscrit au rapport de la BNB malgré sa saveur "aigre-douce"

Contrairement à l'année passée, Marc Leemans, le président de la CSC et à ce titre régent de la Banque nationale, a approuvé le rapport annuel de la BNB malgré sa "saveur aigre-douce".

Selon le syndicat chrétien, ce rapport 2017 lance en effet un message au gouvernement "à propos de l'importance de la neutralité budgétaire du tax shift et de la réforme de l'impôt des sociétés. Ces mesures gouvernementales ne peuvent pas miner le financement des missions de service public et de la sécurité sociale." Le texte plaide également pour un assouplissement de la rigueur budgétaire au niveau européen, "de manière à laisser davantage de marge pour des investissements porteurs d'avenir". "Des investissements dans la mobilité durable, l'approvisionnement énergétique durable, les établissements publics de santé et le personnel soignant, l'enseignement et la recherche sont cruciaux pour la prospérité et le bien-être de la population", pointe la CSC. "En acceptant de contresigner le rapport annuel de la Banque nationale, le président de la CSC désire soutenir et renforcer ces signaux au maximum", conclut le syndicat.