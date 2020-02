RDC: le directeur d'une entreprise publique en détention préventive pour corruption

(Belga) Le directeur d'une entreprise publique a été placé en détention préventive pour le détournement présumé de "plusieurs millions de dollars" dans l'attribution de marchés publics en République démocratique du Congo, a-t-on appris vendredi de source judiciaire.

Le directeur général de l'Office des route (OR), Mutima Sakrini, est l'un des responsables de l'attribution des "travaux d'urgence du programme des 100 jours", lancé il y a un an par le président Félix Tshisekedi peu après son arrivée au pouvoir. "Après interrogatoire, des indices sérieux de mauvaise gestion dans l'attribution, la gestion et le suivi des travaux des 100 jours du président, nous ont poussé à le mettre sous mandat d'arrêt provisoire", a déclaré à l'AFP une source judiciaire. "L'Office des routes (OR) était le maître d'ouvrage délégué avec l'Office des voiries et drainage (OVD). Ils avaient la charge d'attribuer, au nom du gouvernement, ces travaux. Il s'agit d'une affaire à plusieurs millions de dollars, qu'on ne retrace pas", a-t-il ajouté. "Mutima Sakrini, directeur général de l'Office des routes, est transféré à la prison centrale de Kinshasa ce soir", a indiqué à l'AFP une source pénitentiaire. (Belga)