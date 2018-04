Record de touristes étrangers sur la Côte d'Azur en 2017

Le nombre de touristes étrangers sur la Côte d'Azur a battu un record l'an dernier à 5,8 millions d'arrivées, a indiqué le comité régional mardi, qui précise que cette tendance positive s'est poursuivie début 2018 en pleine saison d'hiver.

"En 2017, la fréquentation étrangère de la Côte d’Azur, tous modes d'hébergements confondus, a progressé de 5%, pour atteindre un maximum absolu de 5,8 millions de séjours. Cette performance constitue un record historique, le dernier ayant été atteint (à 5,6 millions) en 2000 et 2015", a précisé dans un communiqué le comité régional du tourisme Côte d'Azur France.

"Les visiteurs étrangers proviennent en premier lieu d'Italie (17%), de Grande-Bretagne et Irlande (14%), d'Allemagne (8%), des Etats-Unis (8%) et de Scandinavie (7%)", a précisé à l'AFP l'observatoire du comité. "La clientèle russe est également de retour et arrive en 10e position".

"Les perspectives pour l'été restent bien orientées sous réserve d'un impact potentiel des mouvements sociaux en France sur la demande touristique", a-t-on ajouté à l'observatoire.

En 2017, un an après l'attentat qui a fait 86 morts sur la Promenade des Anglais le 14 juillet 2016 et plombé brutalement l'activité touristique, la Côte d'Azur a retrouvé son niveau de fréquentation habituel à plus de 11 millions de touristes au total, Français et étrangers venant dans les Alpes-Maritimes et Monaco. Ces visiteurs ont généré 6 milliards d'euros de dépenses sur place.