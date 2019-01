Recyclage: les plateformes d'e-commerce devront verser leur contribution

Le gouvernement veut obliger les plateformes de vente en ligne comme Amazon à s'assurer que la fin de vie (collecte, traitement, etc.) des produits qu'elles commercialisent est bien financée, a indiqué mercredi la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson.

Actuellement, la plupart des déchets (papiers, produits électriques et électroniques, etc.) sont gérés via un système de responsabilité du producteur grâce auquel le fabricant d'un produit est responsable du financement de sa fin de vie, via le paiement d'une éco-contribution.

"Amazon (et les autres plateformes) passent entre les mailles du filet", donc "par défaut, Amazon sera rendu responsable s'il ne peut pas prouver qu'une entreprise qui commercialise un produit via son site paye une éco-contribution", a affirmé Brune Poirson à l'AFP en marge des voeux du ministère au monde de l'écologie.

Il faudra désormais qu'elles prouvent chaque année que tous les produits qu'elles vendent ont intégré une éco-contribution.

Cette obligation sera introduite dans la future loi sur l'économie circulaire, qui sera présentée jeudi au Conseil national de la transition écologique, avant sa présentation en Conseil des ministres.

Ces plateformes "sous prétexte qu'elles ne sont que des intermédiaires, ne prennent pas leurs responsabilités", a défendu Mme Poirson.

"Il s'agit de mettre à jour un système de responsabilité élargie du producteur aux évolutions des business model", en l'occurence au développement de l'e-commerce, a encore dit la secrétaire d'Etat.