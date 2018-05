Réforme de la voie professionnelle dans l'Education: un lycée pro remanié

Le lycée professionnel va voir son organisation profondément modifiée pour renforcer son attractivité, via notamment une classe de Seconde moins spécialisée et une classe de Terminale axée sur l'entrée dans la vie professionnelle ou la poursuite d'études, a indiqué lundi le ministre de l'Education.

Dans le cadre de la réforme de la voie professionnelle, présentée dans la matinée par Jean-Michel Blanquer, la Seconde du lycée pro sera organisée en "familles de métiers" (par exemple, le bâtiment) et non plus en filières très spécialisées, qui seront elles l'apanage de la Première.

Toujours en classe de Seconde, les élèves passeront "un test de positionnement", l'équivalent d'un bilan de ses acquis pour connaître ses points forts et ses points faibles, une évaluation à laquelle seront également soumis les élèves des Secondes générale et technologique, a précisé le ministre sur BFMTV-RMC.

En Terminale, l'élève choisira entre des modules préparant à l'entrée sur le marché du travail, ou à la poursuite d'études supérieures, a-t-il ajouté. Seront également créées des classes passerelles, soit une année après le bac pro pour préparer l'entrée dans des études supérieures.

Jean-Michel Blanquer veut également renforcer la création de "véritables campus professionnels", "que nous concevrons avec les régions". Ils réuniront sur un même site un ou des lycées pro, des équipements sportifs, un internat, une section de l'université (par exemple des DUT), un centre de formation d'apprentissage (CFA) et un incubateur d'entreprises.

Tous les lycées professionnels de France seront "dans une logique de réseaux thématiques", comme par exemple l'automobile.

Le ministre a par ailleurs souligné vouloir "dépasser l'opposition entre l'apprentissage et l'enseignement professionnel scolaire", avec "des parcours plus flexibles". "Vous pouvez très bien être dans un lycée pro et choisir l'apprentissage à un moment donné, et c'est pourquoi nous implanterons une unité d'apprentissage dans chaque lycée pro."

Eternelle mal-aimée du système éducatif français, la voie professionnelle compte quelque 700.000 élèves, qui préparent un bac pro, un CAP ou une mention complémentaire (formation d'un an après le bac pro ou le CAP).

Cette voie a connu plusieurs réformes au fil des ans, dont notamment la création du bac pro il y a 30 ans. Mais elle reste dévalorisée, contrairement à la situation dans d'autres pays tels que l'Allemagne ou la Suisse. Très marquée socialement, elle accueille principalement des enfants des milieux les moins favorisés.