Réforme des pensions - Une seule ligne de métro exploitée à Bruxelles à 06h00

(Belga) Seule la ligne de métro 1 circule mardi à 06h00 à Bruxelles, annonce la Stib sur Twitter. Des navettes de bus effectuent aussi la liaison entre Simonis et De Brouckère. Huit lignes de tram et cinq de bus sont exploitées. Plusieurs dizaines de milliers de manifestants sont attendus à Bruxelles, et dans plusieurs villes du pays, à l'appel du front commun syndical CSC-FGTB-CGSLB, contre le projet de pension à points.

Pour les trams, les lignes en circulation sont les 3, 4, 7, 8, 9, 51, 82 et 92. Les bus 21, 29, 71, 87 et 95 roulent également. Cela signifie qu'au moins la moitié des véhicules sont présents sur ces lignes par rapport à un jour normal. (Belga)