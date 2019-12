Réformes des retraites en France - Six TGV sur 10 en circulation le week-end du 27 au 29 décembre

(Belga) Alors que la grève contre la réforme des retraites se prolonge, la SNCF a indiqué mardi qu'elle comptait faire rouler 6 TGV sur 10 pour le week-end de chassé-croisé des vacances de Noël, du 27 au 29 décembre.

C'est plus que le week-end précédent où seuls cinq trains sur 10 roulaient, précise la direction dans un communiqué. Dans la pratique, le plan de transport garantit 59% des circulations sur le TGV Atlantique, 54% sur l'Est, 49% sur le Nord, 68% sur le Sud-Est, 43% des Intersecteurs (les liaisons province-province) et 74% des Ouigo. Le voyage est confirmé et garanti "pour la plupart" des 800.000 voyageurs ayant une réservation sur ces dates, ajoute-t-elle, sans autre précision quant à leur proportion. Les autres sont "invités" à échanger leur billet pour trouver un siège dans un train dont la circulation est garantie. La situation se complique pour les trajets comprenant des correspondances entre TGV et TER, seule la circulation des TGV étant garantie jusqu'à dimanche. Les TER doivent être confirmés la veille du voyage à 17h00 sur l'application l'Assistant SNCF, le site oui.sncf ou l'ensemble des canaux de distribution. La compagnie avait supprimé ce service le week-end de départ des vacances de Noël, faute de moyens, avant de le rétablir finalement dans quelques trains spéciaux dimanche. (Belga)