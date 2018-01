Remplacement des F-16 - Le F-35 est bien plus qu'un avion de chasse, pour le chef de l'armée de l'air néerlandaise

(Belga) L'avion furtif F-35 du constructeur américain Lockheed Martin est bien plus qu'un avion de chasse, selon le plaidoyer du chef de l'armée de l'air néerlandaise, qui en a commandé 35 exemplaires et qui a déjà pu s'entraîner avec l'appareil aux Etats-Unis. "C'est incroyable tout ce que cet avion peut apporter au combat et sur le terrain", a ainsi analysé le lieutenant-général Dennis Luyt mercredi lors d'un briefing consacré à ce sujet à l'ambassade des Etats-Unis à Bruxelles.

"Le F-35 est plus léger que le F-16. Il a une capacité à capter des informations et à les partager avec les autres, ce qui est par exemple important pour la coalition active en Syrie et en Irak, comme je ne l'avais jamais vu auparavant. L'avion est capable de faire beaucoup plus de tâches qu'auparavant", note le chef de l'armée de l'air néerlandaise. La durabilité et la maintenance de l'appareil sont en outre bien meilleures que par le passé, selon lui. Si la Belgique devait finalement opter pour un autre modèle que le F-35, cela n'empêchera pas les différents avions de coopérer entre eux. "Mais opter pour le même permet de s'entraîner ensemble. Nous serons, de toute façon, toujours des alliés très proches", assure le colonel en bon lobbyiste. La Belgique et les Pays-Bas sont en effet tous les deux impliqués au sein de la coalition internationale au Moyen-Orient aux côtés des Etats-Unis, où les F-16 des deux pays se sont relayés. "Nous faisons partie d'une même équipe et sommes très fiers de notre partenariat." (Belga)