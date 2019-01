Renault: "il y a un pilote dans l'avion", assure Le Maire

Le ministre des Finances, Bruno Le Maire, a assuré lundi qu'il y avait "un pilote dans l'avion" chez Renault avec la gouvernance provisoire mise en place après l'incarcération du PDG Carlos Ghosn, assurant que l'Etat actionnaire jouait "pleinement son rôle".

"Il y a un pilote dans l'avion, c'est la gouvernance provisoire actuelle, et l'Etat actionnaire joue pleinement son rôle pour veiller à ce que l'entreprise se porte bien et pour que la pérennité de l'alliance (Renault-Nissan-Mitsubishi) soit garantie", a affirmé le ministre à l'occasion de ses voeux à la presse.

"Nous avons mis en place une gouvernance provisoire avec Thierry Bolloré et Philippe Lagayette que j'ai encore rencontrés vendredi dernier", a-t-il affirmé, convaincu que le groupe "fonctionne bien" avec sa direction provisoire.

"Je tiens à ce que les Français le sachent: il n'y a pas un jour qui passe sans que nous suivions au plus près la situation de Renault et celle de l'Alliance. Ce qui compte le plus à mes yeux, c'est que cette entreprise se porte bien, c'est que les salariés soient rassurés, c'est qu'ils sachent qu'il y a un pilote dans l'avion", a insisté le ministre.

"Nous prenons les dispositions nécessaires tous les jours pour que Renault fonctionne bien. Je suis quotidiennement la situation de Renault et celle de l'Alliance pour m'assurer que cette grande entreprise fonctionne bien", a-t-il souligné.

M. Ghosn est inculpé au Japon pour abus de confiance et minoration de déclarations de revenus aux autorités boursières sur huit années. Il clame son innocence.