Renault-Nissan-Mitsubishi investit dans le véhicule autonome en Chine via son fonds technologique

Le fonds de capital-risque de Renault-Nissan-Mitsubishi a annoncé mercredi avoir contribué à une levée de fonds de la start-up WeRide.ai spécialisée dans les véhicules autonomes, le fonds réalisant ainsi son premier investissement sur le marché chinois.

Le fonds Alliance Ventures, dédié aux investissements dans les véhicules électriques, autonomes et connectés, devient "le principal investisseur" de WeRide.ai, a précisé le groupe automobile dans un communiqué.

La start-up chinoise souhaite déployer, par le biais de cette levée de fonds, un parc de 500 véhicules autonomes en 2019 et procéder à des essais de fonctionnement et de commercialisation à Guangzhou et Anqing "avec des partenaires clés".

"Le rapprochement entre Renault-Nissan-Mitsubishi et WeRide.ai n'est pas seulement financier mais également stratégique", a indiqué Tony Han, PDG et cofondateur de la start-up chinoise, cité dans le communiqué.

Cet investissement permettra au constructeur automobile de renforcer sa présence sur le marché chinois des services pour véhicules autonomes.

Le montant de l'opération n'a pas été communiqué mais Renault-Nissan-Mitsubishi avait prévu d'investir au total 200 millions de dollars sur l'année 2018 par l'intermédiaire de son fonds technologique.

Lancé en janvier dernier, Alliance Ventures dispose d'un plan d'investissement d'un milliard de dollars sur cinq ans.

Le fonds a déjà réalisé plusieurs investissements dans des sociétés américaines depuis sa création, comme dans la plateforme de gestion de données liée à la mobilité partagée Coord, ou dans la compagnie Ionic Materials, qui développe des matériaux pour batteries à l'état solide, utiles pour améliorer l'autonomie des véhicules électriques.

Cet investissement s'inscrit dans un contexte de course à l'innovation de la part des constructeurs automobiles traditionnels, qui multiplient les initiatives pour maintenir le rythme face aux nouveaux acteurs du véhicule du futur venus des secteurs de l'électronique et de l'informatique.