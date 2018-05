Réouverture de la E19/A7 à Familleureux vers Mons

(Belga) Le chantier de réhabilitation qui avait commencé le 9 mai a été terminé pour lundi avant les heures de pointes, selon les prévisions, a indiqué la SOFICO. Ce chantier avait entraîné la fermeture de l'autoroute en direction de Mons, entre l'échangeur de Familleureux et l'intersection E19/A7- E42/A15 pendant tout le week-end de l'Ascension.

Les trois derniers kilomètres situés entre le parking de Besonrieux et l'intersection E19/A7-E42/A15, qui étaient concernés dans cette phase de travaux de réhabilitation, ont été totalement libérés. Par contre, le travail entamé pendant la fermeture de l'axe autoroutier sur les 4 kilomètres de Familleureux jusqu'au parking de Besonrieux se poursuivra pendant environ deux semaines. La circulation y sera réduite à une voie dans chaque sens avec une vitesse limitée à 70 km/h. L'accès au parking de Besonrieux ne sera pas possible dans ce sens pendant la durée du chantier. Les usagers venant du rond-point Mignault ne pourront pas monter sur l'autoroute E19/A7 en direction de Mons. Ils devront suivre une déviation via l'A501 et l'échangeur de Bois d'Haine. Ce chantier s'intègre dans la réhabilitation de revêtement du triangle autoroutier E42/A15-E19/A7-A501 qui a débuté pendant les derniers congés de Pâques et qui est réalisé par tronçon. Après ce chantier réalisé sur l'E19/A7, l'ensemble du triangle aura été réhabilité à l'exception de la portion de l'E42/A15 en direction de Liège qui sera réalisée ultérieurement, ainsi que l'échangeur de Bois d'Haine. Les travaux actuellement en cours sur l'A501 devraient s'achever à la fin de ce mois de mai.