Reprise des vols à l'aéroport londonien de Gatwick après un problème de contrôle aérien

(Belga) Les vols à l'aéroport de Gatwick (sud de Londres) ont repris mercredi soir après avoir été suspendus près de deux heures à cause d'un problème de contrôle du trafic aérien, a indiqué l'aéroport.

"Un problème de systèmes de contrôle du trafic aérien dans la tour de contrôle de Gatwick a causé la suspension des vols de 17H08 à 19H00", a indiqué un porte-parole sur le site internet de l'aéroport peu après 19H00 locales (18H00 GMT). "Les vols ont repris mais les voyageurs sont priés de vérifier le statut de leurs vols avec leurs compagnies aériennes avant de se rendre à l'aéroport", précise l'aéroport. Le trafic a commencé à reprendre progressivement à Gatwick "mais cela prendra un certain temps", a tweeté Eurocontrol, l'organisme européen assurant la sécurité du trafic aérien. Plus tôt dans la soirée, l'aéroport avait expliqué travailler avec Air Navigation Solutions (ANS), une compagnie privée chargée de contrôler les mouvements des avions à l'aéroport pour remédier au problème "le plus rapidement possible", et s'était excusé auprès des voyageurs touchés. La piste unique de l'aéroport de Gatwick, le deuxième plus important du Royaume-Uni, a déjà dû être fermée pendant 36 heures en décembre, après le signalement de drones dans les parages. Cette pagaille avait affecté 140.000 voyageurs et avait coûté 15 millions de livres (17 millions d'euros) à la compagnie aérienne à bas coûts EasyJet, très présente dans cet aéroport.