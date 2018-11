Restructuration aux Editions de l'Avenir - Le CA d'Enodia va prendre en main le dossier des Editions de l'Avenir

(Belga) Le conseil d'administration de Publifin, réuni avant l'assemblée générale convoquée en début de soirée, a évoqué le dossier des Editions de l'Avenir (EDA) et pris acte des différentes motions ainsi que du pré-accord social intervenu ce jour entre direction et syndicats portant sur des départs volontaires et des prépensions à 56 ans afin d'éviter les licenciements secs. Hassan Bousetta, qui présidait la séance, a assuré que le CA allait rapidement se saisir du dossier, l'audition de Jos Donvil, patron des EDA prévue ce vendredi, ayant été reportée.

De nombreux actionnaires ont d'ailleurs fustigé la décision de Nethys de procéder à une restructuration au sein des Editions de l'Avenir sans que celle-ci ne soit avalisée par le CA de Publifin. Cette décision est actuellement analysée par la Région wallonne, les services juridiques vérifiant sa validité. Les conseillers provinciaux Ecolo ont également souligné que Publifin était actionnaire unique de Nethys et devait assumer ses responsabilités. Ils demandent que soit mise en place une nouvelle structure opérationnelle et organisationnelle, structure qui conditionnera le pré-accord social intervenu vendredi entre la direction des EDA et les syndicats. Les écologistes estiment qu'un portage pourrait constituer une phase intermédiaire temporaire le temps que les négociations avec IPM, pour le rachat des EDA, aboutissent. Un conseil d'administration d'Enodia, nouvelle dénomination de l'intercommunale décidée lors de l'AG de ce vendredi, se réunira ce 4 décembre. Il y sera question des Editions de l'Avenir.