Restructuration aux Editions de l'Avenir: les syndicats déposent un préavis de grève

(Belga) Les négociations sur le volet social du plan de restructuration des Editions de l'Avenir ont été rompues jeudi soir, indique jeudi la délégation syndicale CNE-Setca. Les permanents syndicaux ont déposé un préavis de grève.

La délégation syndicale refuse tout licenciement contraint et que la direction choisisse les bénéficiaires de la prépension. "La direction a campé sur sa position et n'a pas accepté ces deux exigences", déplorent les représentants des travailleurs. La phase d'information se poursuit et une assemblée du personnel est programmée ce vendredi à 14 heures. (Belga)