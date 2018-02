Restructuration de Carrefour: 250 militants se rendront jeudi au siège parisien du groupe

Quelque 250 militants du SETCa se rendront jeudi matin à Massy, au sud de Paris, où se trouvent les services centraux du groupe Carrefour, a annoncé mardi le syndicat socialiste. Ils y rejoindront les affiliés de Force Ouvrière, le syndicat majoritaire chez Carrefour France qui a décrété à cette date une journée de mobilisation générale.





"Les décisions se prennent à Paris et non à Evere"



"La solidarité des travailleurs de Carrefour ne connaît pas de frontières. D'une part, nous vivons la même restructuration et d'autre part, on sait très bien que les décisions se prennent à Paris et non à Evere", a précisé le SETCa. Jeudi, après un point presse des syndicats belges et français, une délégation rencontrera Jérôme Nanty, le directeur des ressources humaines du groupe. Carrefour a annoncé fin janvier son intention de supprimer plus de 2.400 emplois en France et 1.233 en Belgique.