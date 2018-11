Restructuration Mestdagh - Les projets de convention chez Mestdagh sont finalisés

(Belga) Syndicats et direction du groupe Mestdagh ont finalisé jeudi lors d'une nouvelle rencontre les trois projets de convention négociés dans le cadre de la procédure Renault. La signature de ceux-ci devrait intervenir mercredi prochain.

Après avoir obtenu un accord global voici quelques semaines, syndicats et direction se sont revus la semaine dernière et celle-ci. Il fut question des détails de l'accord à retranscrire dans la version finale des conventions qui seront envoyées au ministère de l'emploi. Ce jeudi, les deux parties ont plus particulièrement finalisé les conventions portant sur les départs (dans le cadre de la RCC et en dehors de celle-ci). Le fruit des discussions de jeudi sera coulé dans les conventions écrites. Si tout se passe comme prévu, elles devraient être signées mercredi prochain. (Belga)