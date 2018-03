Ridouane Chahid (PS) dénonce une opération policière programmée lundi dans le métro bruxellois

(Belga) Le député bruxellois PS Ridouane Chahid a dénoncé dimanche l'organisation, selon lui, lundi, d'une opération de police FIPA (Full Integrated Police Actions) notamment dans les stations de métro vers la Gare du Nord à Bruxelles, avec la collaboration de la STIB. Cette opération de contrôle vise clairement, d'après l'élu socialiste, à permettre au gouvernement fédéral et à l'Office des Étrangers d'arrêter des personnes qui se trouveraient en situation irrégulière.

"Dans le cas contraire, où ces contrôles consistent uniquement à vérifier si les voyageurs de la STIB ont un titre de transport il n'y a pas de raison pour que la police soit présente", a ajouté le député socialiste, demandant aux autorités compétentes de la zone de police de Bruxelles nord de refuser de participer à cette opération. M. Chahid a également demandé au ministre bruxellois de la Mobilité Pascal Smet "d'arrêter immédiatement de mettre à disposition de la police et de l'Office des étrangers un outil public tel que la STIB qui ne s'inscrivent pas dans les missions définies par la Région Bruxelloise". A Bruxelles, les opérations FIPA sont dénoncées depuis pas mal de temps par les écologistes, précisément parce qu'elles ne se limitent pas, selon eux à démasquer les fraudeurs, et vise aussi les personnes en séjour illégal. Organisées depuis plusieurs années, ces opérations sont menées afin de diminuer le sentiment d'insécurité des usagers des transports en commun. Selon la STIB, elles permettent en outre aux contrôleurs de la STIB de faire leur travail en des endroits où ils se sentent moins en sécurité pour le faire. En 2012, elles avaient été renforcées après le décès d'Iliaz Tahiraj, un superviseur de la Stib de 56 ans décédé des suites d'un violent coup de poing au visage alors qu'il intervenait sur un accident entre un bus et une voiture. (Belga)