Robe de mariée: Pronuptia placé en liquidation judiciaire

Le distributeur français de robes de mariées Pronuptia, qui emploie 234 personnes, a été placé en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Laval, a-t-on appris jeudi de sources concordantes.

"Cette année, on n'a pas fait de résultat et on n'a pas pu honorer le paiement de la dette. La sanction, c'est la liquidation", a expliqué à l'AFP Philippe Macé, président du groupe Pronuptia.

Le groupe est en poursuite d'activité jusqu'au 4 décembre et un administrateur judiciaire a été nommé pour trouver des repreneurs.

Pronuptia, qui compte 41 boutiques, a été placé en redressement judiciaire en 2012 puis un plan de continuation adopté en 2013. Le paiement de sa dette avait été étalé sur 10 ans. Il lui reste toujours 9 millions d'euros à rembourser, selon son président.

"Depuis le début de l'année, on a perdu plus de 10% de notre chiffre d'affaires", a souligné M. Macé. "Le nombre de mariages n'a jamais été aussi bas et nos trois plus gros mois de l'année (janvier, février et mars) ont été marqués par le mouvement des gilets jaunes."

En 2017, 228.000 mariages ont été célébrés en France, contre près de 298.000 en 2000, selon l'Insee.

Les comptes du groupe sont aussi affectés depuis quelques années par le cours du dollar et la concurrence de la vente en ligne.

Revendiquant la place de leader du marché, Pronuptia espère attirer des repreneurs, selon son président: "C'est l'objectif, on travaille tous pour ça".

La première boutique Pronuptia a été ouverte en 1958 à Paris. La société a été rachetée en 2008 par Philippe Macé.