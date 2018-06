Roche Bobois lance son introduction en Bourse

Roche Bobois, concepteur et distributeur français de meubles haut de gamme, veut ouvrir pour la première fois son capital au publicCraig Barritt

Le concepteur et distributeur français de meubles haut de gamme Roche Bobois a donné le coup d'envoi à son introduction en Bourse, à l'issue de laquelle les deux familles fondatrices resteront majoritaires, a-t-il annoncé mardi.

Première étape du processus, le groupe a enregistré lundi son document de base auprès de l'Autorité des marchés financiers, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Roche Bobois "envisage ainsi d'ouvrir pour la première fois son capital au public dans le cadre de la sortie partielle programmée d'actionnaires. Les deux familles fondatrices resteront majoritaires à l'issue du processus d'introduction en bourse, et continueront à soutenir le groupe dans sa croissance et son développement futur", a déclaré Gilles Bonan, président du directoire, cité dans le communiqué.

Fondé en 1960, le groupe, qui comprend les marques Roche Bobois et Cuir center, entend d'ici à 2021 "accélérer son développement à l'international" et vise un chiffre d'affaires de 320 millions d'euros (contre un chiffre d'affaires consolidé de 249 millions d'euros en 2017) et un excédent brut d'exploitation (Ebitda) "à deux chiffres".

En incluant les franchisés, le chiffre d'affaires réalisé par les deux enseignes s'établit à 480 millions d'euros hors taxes (388 millions pour Roche Bobois et 92 millions pour Cuir center).

Le groupe prévoit dans les trois ans 39 ouvertures nettes de magasins dans des zones stratégiques comme les Etats-Unis, qui représentent aujourd'hui son deuxième marché en termes de chiffre d'affaires et le premier contributeur d'Ebitda.