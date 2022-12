Royaume-Uni : de nombreux vols annulés dans les aéroports londoniens à cause de la neige

(Belga) Le gel et des chutes de neige sur la capitale britannique ont entraîné d'importantes perturbations dans plusieurs aéroports londoniens, qui ont dû fermer leurs pistes et annuler de nombreux vols entre dimanche soir et lundi matin.

L'aéroport de Stansted en particulier, situé dans le nord de Londres, utilisé essentiellement par la compagnie low-cost Ryanair, a indiqué dans la nuit de dimanche à lundi sur Twitter que ses pistes étaient "temporairement fermées le temps de les déneiger". "En raison de mauvaises conditions météorologiques, vos vols sont susceptibles de connaître des perturbations", a-t-il ajouté. Sur son site internet, de nombreux vols prévus lundi matin étaient annulés. La compagnie Ryanair a elle aussi prévenu sur Twitter qu'"à cause de sévères chutes de neige sur le Royaume-Uni, les pistes des (aéroports) de Stansted et Gatwick (dans le sud de Londres) ont été temporairement fermées cette nuit, perturbant tous les vols prévus au départ". Selon la BBC, plus de 50 vols ont également été annulés dimanche à l'aéroport d'Heathrow, le plus important de la capitale, à cause du brouillard givrant. Lundi matin, la circulation automobile restait également encore très perturbée sur les grands axes autour de Londres, avec des embouteillages importants du fait de la neige et du verglas sur les routes. Les passagers du rail subissaient également lundi matin d'importants retards et des annulations, tandis que certaines lignes du métro londonien étaient perturbées. Le Royaume-Uni connaît une vague de froid particulièrement intense depuis plusieurs jours, avec des températures ayant chuté jusqu'à -10 degrés Celsius dans certaines régions, et des épisodes de chutes de neige et de gel, en particulier dans le nord et le sud du pays, même si l'agence météorologique (MET) précise que ces températures "ne sont pas inhabituelles à cette époque de l'année". (Belga)