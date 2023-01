Royaume-Uni: un homme arrêté après la saisie d'uranium à l'aéroport d'Heathrow

(Belga) Un homme a été arrêté dans le cadre de l'enquête ouverte par les services antiterroristes britanniques relative à la saisie fin décembre d'une petite quantité d'uranium à l'aéroport londonien d'Heathrow, a annoncé dimanche la police.

L'homme, âgé d'une soixantaine d'années, a été interpellé par la police du Cheshire (nord-ouest de l'Angleterre) dans le cadre du "Terrorism Act", la législation antiterroriste britannique dont une section est consacrée à la possession et à la fabrication de matériel radioactif. Il a été laissé en liberté sous caution jusqu'en avril. La police londonienne avait fait état mercredi de l'ouverture d'une enquête par les services antiterroristes après la saisie le 29 décembre d'une petite quantité d'uranium dans un colis à l'aéroport d'Heathrow, l'un des plus fréquentés du monde. Le tabloïd britannique The Sun, qui a été le premier à rendre compte de cette saisie, a affirmé que le colis provenait du Pakistan et était arrivé en Angleterre à bord d'un avion ayant décollé d'Oman. "Je veux être clair sur le fait que malgré cette arrestation et en se fondant sur ce que nous savons pour le moment, cet incident ne semble toujours pas être lié à une quelconque menace pour le public", a dit le commandant de police Richard Smith, soulignant que l'enquête se poursuivait. "La découverte de ce qui était une très petite quantité d'uranium (...) est évidemment préoccupante mais elle montre l'efficacité des procédures et des contrôles mis en place avec nos partenaires pour détecter ce type de matériau", a-t-il voulu rassurer. (Belga)