Royaume-Uni: une panne informatique provoque des embouteillages au port de Douvres

(Belga) Un élément clé du système informatique utilisé par le Royaume-Uni à ses frontières depuis le Brexit est tombé en panne cette semaine, occasionnant de longs embouteillages sur le chemin du port de Douvres.

Les pannes ont affecté le "Goods Vehicle Movement Service", un service permettant aux entreprises de soumettre des formulaires douaniers avant de transporter des marchandises entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, selon la douane britannique (HMRC). Les entreprises sont invitées à utiliser des documents alternatifs. Les autorités fiscales britanniques ont déclaré vendredi que les problèmes avaient été résolus, mais les plans d'urgence resteront en vigueur jusque lundi après-midi. Les entreprises qui transportent des marchandises à travers la Manche ont déjà dû faire face à de longs embouteillages après la suspension des traversées de la compagnie P&O, la semaine dernière. Les transporteurs craignent désormais que ces perturbations ne créent un nouvel obstacle aux échanges commerciaux entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Les transporteurs ont également souligné que le moment ne pouvait pas être plus mal choisi, Pâques étant l'une des périodes les plus chargées de l'année. P&O a, elle, déclaré qu'elle se préparait à reprendre certains services au cours du week-end. (Belga)