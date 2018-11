Rugby: Hogg quittera Glasgow à la fin de la saison

L'arrière vedette de Glasgow et du XV du Chardon Stuart Hogg en conférence de presse lors du tournoi des Six Nations le 11 mars 2017Justin TALLIS

L'arrière vedette de Glasgow et du XV du Chardon Stuart Hogg quittera le club à la fin de la saison, ont annoncé les Warriors dimanche.

L'international écossais aux 63 sélections, qui a débuté à Glasgow en 2010, n'a pas précisé où il comptait rebondir, indiquant seulement vouloir "s'améliorer encore".

"C'est une décision à laquelle j'ai beaucoup réfléchi, car j'ai adoré mes neuf saisons aux Glasgow Warriors. J'ai dit que je déciderais de ma prochaine étape pour des raisons familiales et sportives et je pense que c'est le bon moment pour acquérir de nouvelles expériences de rugby", a commenté le joueur âgé de 26 ans, élu meilleur joueur du Tournoi des six nations en 2016 et 2017.

L'Ecossais a donc la porte ouverte pour suivre son compatriote Finn Russell, qui avait rejoint le riche Top 14 cet été en signant pour le Racing 92.