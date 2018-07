Rugby: le sélectionneur de l'Ecosse Gregor Townsend prolonge jusqu'en 2021

Le sélectionneur Gregor Townsend, qui a conduit l'Ecosse à la 3e place du Tournoi des Six nations en mars, a prolongé d'un an son contrat à la tête du XV du chardon, c'est-à-dire jusqu'en 2021, a annoncé mardi la Fédération écossaise de rugby.

"J'ai toujours été très fier d'entraîner l'Ecosse et je suis heureux de pouvoir prolonger mon engagement avec la sélection nationale", a déclaré le technicien natif d'Edimbourg, âgé de 45 ans, cité dans le communiqué.

"C'est un privilège d'entraîneur un groupe autant travailleur, avec des joueurs de qualité qui continuent de grandir en profondeur", a-t-il poursuivi.

Avec Townsend, qui a remplacé Vern Cotter en juin 2017, l'Ecosse a notamment remporté deux test-matches contre l'Australie et terminé à la troisième place du Tournoi des Six nations en 2018 après des succès contre la France, l'Angleterre et l'Italie.

L'ancien joueur de Brive et Castres se montre ambitieux pour la suite de son mandat: "Il y a certainement beaucoup de choses à améliorer, à la fois des joueurs et de nous-mêmes", a-t-il déclaré.

"Nous sommes bien conscients que nous entrons une période cruciale et excitante pour le groupe", a poursuivi le technicien, à un an du début du Mondial-2019 au Japon.

Ses adjoints Matt Taylor et Mike Blair, en charge de l'attaque, ont également été prolongés, respectivement jusqu'en 2021 et 2020.