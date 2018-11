Russie: l'agence spatiale épinglée par la cour des comptes pour des milliards "volés"

(Belga) L'agence spatiale russe Roskosmos, à la réputation entachée par plusieurs échecs dont la défaillance d'une fusée Soyouz en octobre, a été épinglée dimanche par la cour des comptes russe pour des irrégularités financières de grande ampleur et plusieurs milliards "volés".

"Nous avons de gros problèmes avec Roskosmos. Il y a simplement des dépenses irrationnelles, toutes sortes de violations de la discipline" financière, a déclaré le président de la cour des comptes Alexeï Koudrine dans une émission télévisée. "Les procédures d'approvisionnement sont mauvaises, les prix sont trop élevés, beaucoup de projets sont inachevés ou en arrêt, et des fonds sont inutilisés depuis des mois. De plus, plusieurs milliards ont été perdus - c'est à dire volés - et des enquêtes sont en cours", a martelé l'ex-ministre des Finances. Un rapport de la cour des comptes avait précédemment signalé qu'en 2017, un total de 151 irrégularités ont été relevées dans le travail de l'agence spatiale, portant sur un total de 785,5 milliards de roubles (10,4 milliards d'euros au taux actuel), rappellent les agences russes. Le chef de Roskosmos, Dmitri Rogozine, avait pour sa part demandé à la cour des comptes de procéder à un audit du secteur et a approuvé un plan de lutte contre la corruption pour 2018-2020. Le programme spatial russe a essuyé ces dernières années plusieurs déconvenues qui n'ont toutefois pas fait de victimes. Le 11 octobre, la fusée Soyouz qui devait emmener un cosmonaute russe et un astronaute américain vers l'ISS a été victime d'une défaillance du moteur au décollage. Cette défaillance avait déclenché l'éjection automatique de la tour de sauvetage de la fusée, dans laquelle se trouvait la capsule avec les deux hommes qui ont pu revenir sains et saufs sur Terre. (Belga)