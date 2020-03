Ryanair annule jusqu'à 25% de ses vols italiens

(Belga) Ryanair va annuler jusqu'à 25% de ses vols, principalement vers et depuis l'Italie, prévus entre le 17 mars et le 8 avril, en raison d'une demande plus faible consécutive à l'épidémie de coronavirus, a annoncé lundi la compagnie aérienne.

Ryanair justifie sa décision par la "baisse significative" enregistrée la semaine dernière au niveau des réservations pour la période de fin mars/début avril. En outre, la compagnie aérienne constate une hausse significative du nombre de passagers qui ne prennent finalement pas leur vol, particulièrement depuis l'Italie. Tous les passagers touchés par les annulations de vols seront prévenus "au moins 14 jours à l'avance", assure Ryanair. En Belgique, Ryanair vole vers l'Italie depuis les aéroports de Charleroi et de Zaventem. Plusieurs compagnies aériennes européennes, dont Brussels Airlines, ont dernièrement annoncé des réductions de plans de vols en réponse à l'épidémie de Covid-19, qui touche désormais l'Europe et singulièrement l'Italie. Ryanair indique encore ne pas s'attendre à ce que les annulations de vols annoncées lundi aient un impact sur ses prévisions pour l'exercice en cours, qui se termine en mars. "Mais il est bien trop tôt pour spéculer sur l'impact que l'épidémie de Covid-19 aura sur les résultats de l'exercice 2021", ajoute la compagnie à bas coûts.