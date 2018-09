Les syndicats annoncent "la plus grande grève de l'histoire de Ryanair", mais l'entreprise tente de rassurer: "Il n'y aura pas de chaos"

Les syndicats européens de Ryanair se réunissaient ce matin à Bruxelles. Ils devraient se mettre d'accord sur une grève à l'échelle européenne... La plus grande jamais organisée selon eux. Dans le même temps, le patron de la compagnie aérienne, Michael O'Leary, s'est adressé aux grévistes en Allemagne. Il a prévenu qu'il n'allait pas s'écraser devant les syndicats en grève...

Les personnels de cabine de Ryanair sont appelés à la grève le 28 septembre dans cinq pays européens, a annoncé jeudi à Bruxelles le syndicat belge CNE/LBC. Les cinq pays concernés sont la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne et le Portugal, a indiqué Yves Lambot, responsable du CNE (affilié à la Confédération des syndicats chrétiens), lors d'une conférence de presse à Bruxelles.

Pour eux, il est question de "la plus grande grève de l'histoire" de la compagnie aérienne.

Pour autant, la direction a rejeté les "fausses déclarations" de la CNE selon lesquelles la grève de la part d'une "petite minorité" de son personnel de cabine le 28 septembre provoquera un "chaos" sur son réseau. La compagnie aérienne irlandaise à bas coûts s'appuie sur son expérience des différentes actions du même genre de cet été pour étayer son propos ainsi que sur ses mesures préventives d'annulations de vols.





"Moins de 25% des pilotes"

Ryanair a ainsi évoqué les cinq jours de grève "de moins de 25%" de ses pilotes irlandais ces dernières semaines. Cela n'a pas empêché l'entreprise d'assurer 280 de ses 300 vols à destination ou en provenance d'Irlande, environ 75% des pilotes basés dans ce pays ayant continué à travailler normalement.

Le même phénomène s'est répété mercredi en Allemagne, à l'occasion d'un arrêt de travail de pilotes et de membres du personnel de cabine. Près de 70% des salariés de Ryanair se sont malgré tout présentés au travail et la compagnie a pu effectuer 250 vols sur les 400 initialement prévus.





"Pas de perturbations généralisées"

En ce qui concerne la grève "limitée" du personnel de cabine du 28 septembre, dont la date doit être officialisée ce jeudi matin par les syndicats européens réunis à Bruxelles, l'entreprise s'attend à ce qu'une grande majorité de ses stewards et hôtesses travaillent normalement. Et ce tant à travers l'Europe qu'en Espagne, en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas et au Portugal, les pays qui seront touchés par le mouvement à la fin du mois.

"Il n'y aura donc pas de 'chaos de voyage' ou de 'perturbations généralisées'", affirme Ryanair.