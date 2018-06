Ryanair reconnaît un syndicat de personnel de cabine au Royaume-Uni

(Belga) La compagnie aérienne à bas coûts Ryanair a annoncé lundi avoir formellement reconnu le syndicat Unite comme représentant de son personnel de cabine au Royaume-Uni.

Ryanair avait annoncé un accord similaire en Italie la semaine dernière, qui représentait alors le premier du genre pour cette catégorie de salariés au sein de la société irlandaise. Le Royaume-Uni accueille environ 25% de la flotte de Ryanair, souligne la compagnie dans un communiqué, qui a par ailleurs déjà signé deux accords avec des syndicats de pilotes, en Italie et au Royaume-Uni. Pour Eddie Wilson, le responsable du personnel de la compagnie, "c'est un signe supplémentaire des progrès que Ryanair fait avec les syndicats depuis notre décision de décembre 2017 de les reconnaître". Il espère annoncer de nouveaux accords dans les prochaines semaines, dans des pays "où les syndicats ont abordé ces négociations positivement", selon lui. "Nous faisons moins de progrès dans quelques pays plus petits, où des problèmes mineurs (comme les jours d'absence des responsables des syndicats) retardent inutilement les accords", souligne-t-il. Les deux accords avec les personnels de cabine en Italie et au Royaume-Uni interviennent alors que des syndicats représentant le personnel de cabine de Ryanair au Portugal, en Espagne, en Belgique, et jusqu'à présent en Italie, brandissent la menace d'une grève conjointe et ont donné à Ryanair jusqu'à la fin juin pour accepter leurs revendications. Ces syndicats demandent que la compagnie applique la législation de chacun des pays dans lesquels elle emploie du personnel et qu'elle accorde les mêmes conditions de travail aux salariés directement sous contrat avec la compagnie et à ses intérimaires. (Belga)