Ryanair renonce à son supplément bagage pour les passagers ayant réservé jusqu'au 31 août

(Belga) Ryanair va offrir des "cadeaux de Noël" avant l'heure, se targue la compagnie aérienne jeudi. Elle va en effet offrir un bagage enregistré gratuit de 10 kg aux clients non-prioritaires qui ont réservé un vol avant le 31 août pour voyager après le 1er novembre, date à laquelle l'entreprise irlandaise appliquera sa nouvelle politique de bagage.

A partir du 1er novembre, Ryanair n'autorisera plus les bagages à main de 10 kg en cabine. Les passagers devront payer 8 euros pour les enregistrer et les valises devront voyager en soute. Depuis le 1er septembre, les clients non prioritaires sont obligés d'opter pour cette solution s'ils veulent emmener un bagage à main de 10 kg. Mais la décision a également été imposée à ceux qui ont réservé leur vol jusqu'au 31 août. Ce changement avait suscité la polémique, notamment en Belgique où le ministre des Consommateurs Kris Peeters avait écrit à la compagnie pour se plaindre d'une décision imposée unilatéralement aux voyageurs concernés. Deux millions de clients sont dans ce cas. Ils ont été informés par email ce jeudi qu'un bagage enregistré gratuit de 10 kg a été ajouté à leur réservation. Les quelque 50.000 passagers qui ont réservé un vol jusqu'au 31 août et qui ont ensuite acheté une option d'embarquement prioritaire (6 euros) après le 1er septembre seront remboursés de la somme correspondante. Ils pourront en outre voyager avec un embarquement prioritaire gratuit, ce qui leur permet d'emmener deux bagages à main gratuits. (Belga)