Ryanair satisfaite d'un jugement qui rejette une compensation lors d'une grève interne

(Belga) La compagnie aérienne irlandaise Ryanair s'est félicitée, mercredi, d'une décision de la cour irlandaise de Swords (Dublin) qui précise qu'aucune compensation (UE261) "n'est due aux clients dont les vols ont été retardés/annulés en raison d'une grève interne l'année passée". Le tribunal a estimé que ces grèves étaient hors de contrôle de la compagnie.

"Ryanair se conforme pleinement à toute la législation UE261 et a ré-accommodé ou remboursé tous les clients concernés par le petit nombre de retards/annulations dus à des grèves et a fourni une assistance complète aux clients, y compris l'hébergement, les repas et le réacheminement", indique Ryanair dans un communiqué. "Ces annulations étant indépendantes de la volonté de Ryanair, aucun versement de compensations UE261 n'est dû, comme l'a confirmé ce jugement du tribunal du district de Swords". "Cette décision fait suite à des décisions judiciaires similaires à Barcelone, Badajoz, Orense ou Pontevedra en Espagne. Ryanair se conforme entièrement à la législation UE261 et traite toutes les demandes d'indemnisation UE261 valables dans un délai de 10 jours", a déclaré Kenny Jacobs de Ryanair. (Belga)