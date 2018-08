Ryanair veut faire interdire par la justice une éventuelle grève aux Pays-Bas

(Belga) Ryanair a décidé d'aller devant la justice afin d'empêcher une éventuelle grève des pilotes aux Pays-Bas. La compagnie aérienne irlandaise a en effet introduit une action en référé contre le syndicat néerlandais Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) afin de l'interdire de mener de tels arrêts de travail durant la saison estivale.

VNV dénonce les conditions de travail des salariés de Ryanair. Il se dit "surpris" et "furieux" de cette démarche, que le syndicat estime prématurée étant donné qu'il n'a pas (encore) annoncé de grève de ses pilotes, et de cette "attaque" au droit du travail néerlandais. Nulle part ailleurs en Europe, la compagnie à bas coûts n'a initié une telle action judiciaire ces derniers mois, rappelle-t-il. Contrairement à leurs collègues d'autres pays, les pilotes néerlandais de Ryanair n'ont pas encore fait grève. Et leurs représentants n'ont pas (encore) appelé à un tel mouvement. En Irlande, en Belgique, en Suède et en Allemagne, ils arrêteront par contre bien le travail vendredi, ce qui a mené à l'annulation de plusieurs centaines de vols. L'audience en référé aura lieu jeudi après-midi, à 15h30, à Haarlem. (Belga)