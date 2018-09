Ryder Cup: "Cela ne va pas être facile" pour l'Europe dimanche, assure Molinari

L'Italien Francesco Molinari (d) et l'Anglais Tommy Fleetwood se congratulent après les quatre points gagnés avant la dernière journée de la Ryder Cup le 29 septembre 2018FRANCK FIFE

"Cela ne va pas être facile" de battre les Etats-Unis, même si l'Europe mène 10-6 dans la Ryder Cup 2018 avant la dernière journée dimanche, a assuré samedi l'Italien Francesco Molinari, qui a apporté quatre points à son équipe, associé à Tommy Fleetwood.

Avec le "rookie" anglais, Molinari constitue la première paire européenne à avoir remporté quatre points sur quatre dans les matches de doubles.

Ils ont notamment dominé trois fois la star Tiger Woods depuis vendredi matin.

"Cela ne va pas être facile, mais on fait les choses de la bonne manière", a jugé le golfeur de 35 ans, dont le frère aîné Edoardo est également professionnel.

"Le but c'est d'atteindre 14 points et demi", soit le score nécessaire pour l'emporter, a souligné l'Italien, très démonstratif samedi, ce qui n'est pas dans ses habitudes.

"Il nous manque encore quatre points et demi, et on va devoir se battre pour les arracher", a prévenu Molinari, qui dispute sa troisième Ryder Cup.

"On sait que ce sont 12 grands joueurs, ils l'ont montré", a-t-il indiqué au sujet des Américains.

"C'est absolument extraordinaire", a par ailleurs confié Molinari à propos des émotions que lui procurent la Ryder Cup, bien plus fortes selon lui que celles vécues lors de son seul succès en Majeur, en juillet au British Open.