Sabena Aerospace et Blue Aerospace acquièrent la flotte de C-130 de la Défense

(Belga) Sabena Aerospace, entreprise appartenant au groupe Blueberry, et Blue Aerospace, société du groupe Heico, ont remporté le contrat concernant la flotte de C-130 de la Défense belge, annoncent-elles mercredi. Il comprend notamment les avions, les moteurs, les accessoires, les pièces détachées ainsi que les équipements de soutien au sol.

"Dès lors que l'armée de l'air belge opérera via la flotte d'A400, ce contrat permettra à Sabena Aerospace de garantir le travail sur sa ligne de maintenance de C-130 en Belgique", réagit Stéphane Burton, président du groupe Blueberry et CEO de Sabena Aerospace. "Ceci garantira également un retour sur investissement pour l'économie belge et permettra à Sabena Aerospace de développer de bout en bout le support apporté aux opérateurs C-130 nouveaux ou existants." La Direction générale des Ressources matérielles (DG-MR) de la Défense a lancé le 23 mai 2019 la procédure de vente de neuf C-130, de pièces de rechange, d'outils et d'autres systèmes d'appui connexes. Pour les remplacer, la Belgique a commandé en 2003 sept Airbus A400M, plus un pour le Luxembourg. (Belga)