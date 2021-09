Salvador: manifestation d'opposants au bitcoin comme monnaie légale

Une semaine avant l'entrée en vigueur du bitcoin comme monnaie légale au Salvador, plusieurs centaines de personnes ont manifesté mercredi dans la capitale pour demander au Parlement d'abroger la loi, ont constaté les journalistes de l'AFP.

Environ 300 militants syndicaux se sont rassemblés devant des bâtiments du Parlement en brandissant des pancartes et en scandant "Non au bitcoin".

"A seulement six jours (le 7 septembre) de l'entrée en vigueur de la détestable Loi bitcoin, le Bloc de résistance et de rébellion populaire (BRP) exige son abrogation car elle frappera les travailleurs, les paysans et les communautés rurales", selon un communiqué de cette plateforme d'une quinzaine de syndicats et organisations opposés au bitcoin.

Pour Sonia Urrutia, une militante du BRP, le président Nayib Bukele prépare aux Salvadoriens "un amer mois de septembre" avec la Loi bitcoin avec laquelle "il veut imposer un système monétaire virtuel à haut risque pour 99% de la population".

Le BRP a annoncé son intention d'organiser des manifestations quotidiennes.

Le Parlement salvadorien, dominé de manière écrasante par les partisans du président Bukele depuis les dernières élections législatives, a voté en juin dernier la loi qui fera du bitcoin une monnaie ayant cours légal au Salvador.

Cette mesure, selon le chef de l'Etat, permettra de dynamiser l'économie du pays, dollarisée depuis vingt ans.

Poursuivant la mise en oeuvre de la réforme, le Parlement a approuvé mardi, à la demande du président Bukele, qui jouit d'une immense popularité, la création d'un fonds de 150 millions de dollars destiné à garantir la convertibilité automatique du bitcoin en dollars américains.

Les autorités s'apprêtent à activer une application baptisée "Chivo" (Super, en langage familier) qui doit permettre de procéder à des paiements ou virements en bitcoin. Ses usagers se verront gratifier d'une prime équivalente à 30 dollars en bitcoin lors de l'adhésion à l'application.

En outre, 200 distributeurs automatiques permettant d'échanger des bitcoin sont en cours d'installation.

Tandis que des militaires protégeaient mercredi les distributeurs bancaires d'éventuelles dégradations par des manifestants, un célèbre militant anti-bitcoin, Mario Gomez, a été arrêté avant d'être relâché face au déluge de critiques sur les réseaux sociaux.

Selon un tweet de la police salvadorienne, M. Gomez est soupçonné de "fraude financière" par "l'envoi de faux courriers électroniques à beaucoup d'usagers du système bancaire".