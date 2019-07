Samsung aurait terminé la refonte de son smartphone pliable Galaxy Fold

(Belga) Samsung a redessiné son smartphone pliable Galaxy Fold, après deux mois de travail. Le géant sud-coréen de l'électronique est en train d'en finaliser la production mais on ignore encore quand l'appareil sera mis sur le marché, selon des informations récoltées par l'agence de presse Bloomberg auprès de sources anonymes proches de l'entreprise.

Samsung avait dû retirer du marché la première version du Galaxy Fold avant même le début des ventes. Des analyses ont démontré que des exemplaires de test présentaient des fissures dans l'écran pliable. Certains appareils ont mal fonctionné, tandis que les écrans d'autres ont été trop facilement abîmés, semblant démontrer une fragilité trop grande de l'appareil. Samsung aurait changé la couche de protection de l'écran. La charnière avec laquelle l'écran se plie et se déplie aurait également été légèrement ajustée. Le Galaxy Fold doit devenir le produit phare de Samsung. L'appareil coûte plus de 2.000 euros. En 2016, le géant de l'électronique avait déjà dû faire face à d'importants problèmes lors du lancement du Galaxy Note 7. Samsung avait ainsi dû retirer l'appareil du marché après quelques semaines à cause de risque d'inflammation de la batterie. Le Chinois Huawei, qui a également développé un smartphone pliable, a de son côté repoussé la sortie de son Mate X (au prix de 2.300 euros) à après l'été, probablement en septembre. (Belga)