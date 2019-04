Samsung retarde le lancement du smartphone pliable Galaxy Fold

(Belga) Le premier fabricant de smartphones, le sud-coréen Samsung, a annoncé lundi le report du lancement de son modèle pliable Galaxy Fold après que des journalistes américains se sont plaints de graves problèmes d'écrans défectueux.

Le lancement de l'appareil, vendu à près de 2.000 dollars (1.750 euros), était attendu vendredi. Des utilisateurs "nous ont fait part du fait que l'appareil avait besoin d'améliorations (...). Pour étudier entièrement ces retours, et réaliser des tests approfondis, nous avons décidé de reporter le lancement du Galaxy Fold", a affirmé le groupe dans un communiqué lundi, sans fournir de date. "Nous prévoyons de donner une date de sortie dans les semaines qui viennent", a-t-il ajouté, promettant des "mesures pour renforcer la protection de l'écran". Le groupe avait présenté son appareil en grande pompe lors d'un show organisé à San Francisco en février. Il avait alors frappé fort et pris une longueur d'avance sur ses rivaux, Apple en particulier, en devenant le premier fabricant majeur à lancer un smartphone à écran pliable. D'autres avaient suivi, comme le chinois Huawei. Mais la semaine dernière, certains journalistes et analystes qui avaient reçu le Fold en test avait fait état de problèmes, notamment des écrans brisés après quelques utilisations seulement. Samsung avait alors indiqué, jeudi, qu'il allait inspecter quelques-uns de ses Galaxy Fold mais sans parler de repousser sa sortie. C'est un nouveau coup dur pour Samsung, dont la réputation avait pris un sérieux coup en 2016 avec le rappel mondial de son Galaxy Note 7 en raison d'un problème de batteries qui explosaient. Il avait aussi en février dévoilé un modèle de smartphone 5G. Mais en dépit de ces innovations, le groupe a annoncé au début du mois qu'il prévoyait un plongeon de 60% de son bénéfice d'exploitation au premier trimestre, en raison du ralentissement de son activité de puces mémoire, plombée par une demande en berne. (Belga)