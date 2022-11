Sandrine Vanroyen , gagnante du 1er "Trophée de l'Indépendant de l'année"

(Belga) Sandrine Vanroyen a remporté la première édition du 'Trophée de l'Indépendant de l'année', a-t-il été annoncé mercredi soir. Elle a été distinguée pour Sport&Vous, un concept sportif inclusif et pluridisciplinaire, dédié au sport, à la santé et à la nutrition.

Situé au cœur du village de Genly, près de Quévy (Mons), le centre de bien-être et de revalidation dispose également d'une épicerie de produits locaux et bio. VOObusiness, la division de l'opérateur télécom liégeois consacrée aux entreprises, est à l'origine de ce prix, organisé en collaboration avec le magazine Trends-Tendance et avec le soutien du groupe de presse Sudinfo et de l'agence de marketing Anais Digital. Les différents partenaires avaient lancé ce concours en mai dernier et ont reçu plus de 400 candidatures. Leur objectif est d'ainsi soutenir les indépendants qui ont fait preuve d'audace et de créativité pour offrir une expérience remarquable et remarquée à leurs clients. Après le vote du public et du jury, il restait dix finalistes et c'est donc Sandrine Vanroyen qui a remporté le trophée. Elle recevra une récompense financière et bénéficiera d'un coaching pour renforcer sa visibilité grâce à des outils permettant de booster sa réputation en ligne. (Belga)