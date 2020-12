Savoie Mont Blanc "exige" du gouvernement une date d'ouverture de la saison de ski

L'Agence Savoie Mont Blanc, représentant 112 stations de ski de Savoie et Haute-Savoie, "exige" jeudi du gouvernement une date d'ouverture de la saison de sports d'hiver dans une lettre ouverte, jugeant d'une "urgence absolue" d'avoir une visibilité pour janvier.

"Stop aux tergiversations !", écrivent Vincent Rolland et Nicolas Rubin, coprésidents de l'organe territorial de promotion touristique, dans cette lettre ouverte au gouvernement.

Les dernières déclarations du ministre de la Santé Olivier Véran mardi "nous ont laissés une fois de plus dans une incertitude totale, sans aucune visibilité pour janvier, impactant de fait les potentielles réservations de février", soulignent-ils.

"Ce n'est plus tenable pour les 112 stations de Savoie et Haute-Savoie qui représentent deux tiers du ski français et l'ensemble des socio-professionnels et salariés ainsi que toute la chaîne économique qui en dépend", ajoutent les co-présidents.

La date du 7 janvier avait été avancée pour la réouverture des remontées mécaniques à l'issue d'une visioconférence le 11 décembre entre gouvernement et élus et acteurs de la montagne. Mais elle pourrait s'éloigner face à une augmentation de la circulation du virus.

Les stations ont élaboré des protocoles adaptés à la situation sanitaire et elles "ont perdu jusqu'à 85% de leur fréquentation et sont avec les hôtels, les cafés et les restaurants les principaux sacrifiés de la crise sanitaire", estiment ces acteurs de la montagne.

"Sacrifiés pour les vacances de Noël, nous refusons de l'être pour celles de février", préviennent-ils, ajoutant "c'est devant un défaut d'équité avéré et une absence de logique que la montagne perd confiance dans le gouvernement".