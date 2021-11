Securail sur le pont pour veiller au port du masque dans les trains

(Belga) Securail, le service de sécurité de la SNCB, veillera avec la police à ce que les passagers revenant de la manifestation contre les mesures anti-covid à Bruxelles portent bien leur masque dans les trains. En matinée, un convoi venant de Courtrai a dû être arrêté 45 minutes en raison de passagers récalcitrants à le porter correctement.

Les chemins de fer rappellent par de nombreux canaux "l'obligation du port du masque à bord de nos trains et dans les gares et autant que possible le respect de la distanciation physique". Ces mesures sont en vigueur depuis plus d'un an et demi. (Belga)