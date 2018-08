Sécurité: des chercheurs découvrent une faille dans des puces Intel

(Belga) Des chercheurs ont découvert une nouvelle faille de sécurité dans des puces électroniques d'Intel pouvant conduire des hackers à des informations censées être contenues dans des coffre-forts virtuels sécurisés, a averti mardi le géant américain.

Des mises à jour des logiciels sont déjà disponibles et personne ne semble, à ce jour, avoir profité de cette faille, appelée "Foreshadow" ("Présage"), a précisé Intel. En janvier, deux failles de sécurité majeures -"Spectre" et "Meltdown"- avaient été mises à jour et avaient montré que presque tous les microprocesseurs, qui font fonctionner des milliards d'appareils électroniques, étaient potentiellement vulnérables. Elles avaient ébranlé le géant américain. "Une fois les systèmes mis à jour, nous nous attendons à ce que le risque pour les consommateurs et les entreprises utilisant des systèmes d'exploitation non virtualisés soit faible", a affirmé dans un message sur le site internet d'Intel le directeur général en charge de la sécurité des produits. (Belga)