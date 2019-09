Sécurité sociale: le retour dans le vert s'éloigne encore

Le déficit de la Sécurité sociale atteindra 5,4 milliards d'euros cette année et 5,1 milliards l'an prochain, selon les chiffres quasi définitifs du projet de budget 2020Philippe HUGUEN

Conséquence de la crise des "gilets jaunes" et d'une conjoncture économique moins bonne qu'espéré, les comptes de la Sécurité sociale ont replongé sans surprise dans le rouge cette année, obligeant le gouvernement à repousser à 2023 le retour à l'équilibre, promis pour 2019.

Selon les chiffres quasi-définitifs du projet de budget, que le gouvernement doit dévoiler ce lundi, le déficit de la Sécurité sociale atteindra 5,4 milliards d'euros cette année et 5,1 milliards l'an prochain.

C'est pire que ce qu'anticipait en juin la commission des comptes de la Sécurité sociale: elle tablait alors sur un déficit d'au moins 1,7 milliard d'euros (contre 1,2 milliard en 2018), aggravé à 4,4 milliards en cas de non compensation par l'Etat des "mesures d'urgence" adoptées en réponse aux revendications des "gilets jaunes".

La Sécu paie donc la facture de ces "mesures d'urgence": CSG réduite pour certains retraités et exonération des heures supplémentaires. Des concessions qui pèsent surtout sur la branche retraite, qui "supporte pour l'essentiel le coût de l'exonération de cotisations", expliquent les ministères de la Santé et des Comptes publics.

Mais deux autres facteurs ont contribué à alourdir les comptes du régime général et du fonds de solidarité vieillesse (FSV), dans le rouge depuis 2002.

D'une part, la conjoncture économique s'est avérée moins bonne que prévu: croissance, inflation et masse salariale n'ont pas augmenté autant qu'espéré, réduisant en proportion les recettes attendues.

Enfin, les prestations vieillesse ont été "plus dynamiques qu'anticipé", notamment parce que le relèvement de l'âge légal et l'augmentation de la durée de cotisation, décidés par les précédents gouvernements, produisent de moins en moins d'effets sur l'âge réel de départ et génèrent donc moins d'économies.

En juin déjà, le ministre des comptes publics Gérald Darmanin avait préparé le terrain, indiquant alors viser un retour à "l'équilibre des comptes d'ici 2022".

D'autant que d'autres mesures emblématiques égrenées ces derniers mois viendront alourdir la note, comme le recouvrement des pensions alimentaires par les caisses d'allocations familiales (CAF) ou la création d'un congé indemnisé pour les proches aidants d'une personne âgée, malade ou handicapée.

- Cadre contraint -

Une accumulation qui laisse peu de marges de manoeuvre pour d'autres rallonges, en particulier dans le secteur de la santé, où les tensions se multiplient: Ehpad, psychiatrie, urgences... A chaque fois, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a tenté de désamorcer les conflits avec des plans étalés sur plusieurs années.

Mais dans un cadre contraint: la hausse des dépenses d'assurance maladie restera limitée à 2,3% en 2020, quand leur progression naturelle serait plutôt de l'ordre de 4,5% en raison du vieillissement de la population et de l'augmentation des maladies chroniques. Au total, ce sont 4,2 milliards d'euros d'économies qui sont attendus en santé.

Les engagements pris ici où là se traduiront donc par des restrictions ailleurs.

Systématiquement mise à contribution, l'industrie pharmaceutique a pris les devants en réclamant la semaine dernière un "moratoire" sur les baisses de prix des médicaments.

Et les syndicats de biologistes ont appelé à une fermeture des laboratoires tous les après-midi du 23 septembre au 1er octobre pour contester les 170 millions d'euros d'économies réclamés à leur secteur.

Parmi les pistes d'économies déjà dévoilées par le gouvernement figurent un coup de rabot à 400 millions d'euros sur une niche sociale, la déduction forfaitaire spécifique, qui réduit les cotisations patronales dans le BTP, l'aviation ou encore les médias.

Mais aussi, et comme l'année dernière, un quasi-gel des allocations familiales, des aides personnalisées au logement et des pensions de retraites supérieures à 2.000 euros, qui ne seront revalorisées que de 0,3%, bien en-deçà de l'inflation.

Insuffisant toutefois, même avec le déremboursement partiel de l'homéopathie et les hausses programmées des prix du tabac.

Pour se donner de l'air, certains députés de la majorité veulent allonger le remboursement de la dette - le "trou de la Sécu" - au-delà de l'échéance programmée en 2024.