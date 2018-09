Semaine de la Mobilité - Le repli de la voiture à Bruxelles patine

(Belga) La part de la voiture dans les modes de transport continue de baisser dans les entreprises bruxelloises de plus de 100 travailleurs. Mais à la marge, selon les données recueillies par la Région pour l'an dernier et relayées dans L'Echo samedi, à la veille du Dimanche sans voitures et du début de la Semaine de la Mobilité. Ainsi, 34,6% des déplacements se font toujours en voiture, contre 45% en 2005. Le taux était toutefois de 35,4% en 2014.

L'usage du train est également en stagnation (35,9%) depuis 2011, tout comme celui des transports publics bruxellois (18,7%), qui évolue peu depuis lors, selon les statistiques délivrées tous les trois ans dans le cadre des plans de déplacement imposés aux grandes entreprises. Le vélo est par contre en net progrès et se rapproche de la barre des 5%, là où il ne représentait que 1,6% en 2005. Pour la ministre bruxelloise de l'Environnement Céline Frémault (cdH), le transfert modal de la voiture vers une mobilité plus douce a atteint un palier. Qui ne pourra, selon elle, être significativement franchi que grâce à une amélioration de la desserte de la SNCB. (Belga)