"Il n'y aura pas de réussite du groupe Renault sans réussite de l'Alliance" avec Nissan et Mitsubishi, a affirmé mercredi Jean-Dominique Senard, président du conseil d'administration de Renault, devant les actionnaires réunis en assemblée générale.

"Aujourd'hui, l'alliance prend un nouveau départ et elle est et doit rester plus que jamais à la fois un pilier et un moteur du développement de chacun de ses membres", a-t-il ajouté, dans un discours.